Alex Kidd in Miracle World DX ha una data di uscita e un nuovo trailer. L'epico ritorno di una icona (Di mercoledì 7 aprile 2021) Merge Games, Jankenteam e Sega hanno annunciato il 24 giugno come data di uscita per Alex Kidd in Miracle World DX, l'update del classico del 1986 per Sega Master System. Sarà disponibile su tutte le principali piattaforme: PC (tramite Steam e Epic Games Store), PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One, e Nintendo Switch, al prezzo consigliato di circa 17 euro (19,99 dollari). Miracle World DX avrà nuovi livelli, nuove modalità di gioco, una colonna sonora rimasterizzata che include anche nuove track, ma anche controlli più fluidi e precisi. Per farvi un'idea di come sarà la nuova versione di Alex Kidd date un'occhiata al nuovo trailer del gameplay qui sopra. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 aprile 2021) Merge Games, Jankenteam e Sega hanno annunciato il 24 giugno comediperinDX, l'update del classico del 1986 per Sega Master System. Sarà disponibile su tutte le principali piattaforme: PC (tramite Steam e Epic Games Store), PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One, e Nintendo Switch, al prezzo consigliato di circa 17 euro (19,99 dollari).DX avrà nuovi livelli, nuove modalità di gioco, una colonna sonora rimasterizzata che include anche nuove track, ma anche controlli più fluidi e precisi. Per farvi un'idea di come sarà la nuova versione didate un'occhiata aldel gameplay qui sopra. Leggi altro...

