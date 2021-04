Adr | scali Fiumicino e Ciampino primi a ottenere Aca 4+ di Aci Europe

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma – Aeroporti di Roma conferma la propria determinazione sul fronte della Sostenibilita’ e in particolare sulla lotta al cambiamento climatico. Glidi Romae Romain Europa, hanno ottenuto la piu’ alta certificazione Airport Carbon Accreditation 4+ “Transition” di ACIsulla riduzione delle emissioni dirette e indirette di CO2 negli aeroporti. Dal 2011, dopo l’ottenimento della prima certificazione ACA, AdR ha costantemente ridotto le proprie emissioni di carbonio attraverso un piano di engagement di tutti gli stakeholder per portare ad un miglioramento delle performance carbon dell’intero settore. Gia’ dal 2013 lo scalo die’ carbon neutral e per accelerare il percorso verso gli obiettivi degli accordi di Parigi, AdR ha deciso di ...

