Volley femminile, serie A1 playoff. Scattano le semifinali al meglio delle tre gare: Scandicci ci prova con Conegliano (Di martedì 6 aprile 2021) Se c’è una squadra che in questa fantastica cavalcata stagionale senza macchia, ha rischiato di interrompere la serie positiva di Conegliano che dura ormai da 58 partite, quella è la Savino del Bene Scandicci che nell’andata dei quarti di finale di Champions League ha tenuto in campo per cinque set la dominatrice della stagione sfiorando quella che sarebbe stata una fantastica impresa. Le toscane ci riprovano nelle semifinali play-off, dopo aver eliminato Busto Arsizio (che aveva loro strappato la quarta piazza nella regular season proprio in extremis) nei quarti di finale. La formula della semifinale al meglio delle tre gare favorisce i colpi di mano a sorpresa: con uno si mette subito la favorita spalle al muro: la Imoco è avvertita. Le venete non ... Leggi su oasport (Di martedì 6 aprile 2021) Se c’è una squadra che in questa fantastica cavalcata stagionale senza macchia, ha rischiato di interrompere lapositiva diche dura ormai da 58 partite, quella è la Savino del Beneche nell’andata dei quarti di finale di Champions League ha tenuto in campo per cinque set la dominatrice della stagione sfiorando quella che sarebbe stata una fantastica impresa. Le toscane ci rino nelleplay-off, dopo aver eliminato Busto Arsizio (che aveva loro strappato la quarta piazza nella regular season proprio in extremis) nei quarti di finale. La formula della semifinale altrefavorisce i colpi di mano a sorpresa: con uno si mette subito la favorita spalle al muro: la Imoco è avvertita. Le venete non ...

