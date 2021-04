Vittoria casalinga di Dallas, Detroit a valanga (Di martedì 6 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Vittoria casalinga dei Dallas Mavericks nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Il quintetto texano supera Utah Jazz per 111-103 di fronte agli oltre quattromila spettatori dell’American Airlines Center con 31 punti di Luka Doncic, miglior realizzatore dell’incontro. Tra i padroni di casa, resta in campo per 32 minuti Nicolò Melli: la 30enne ala-centro reggiana mette in cascina 7 rimbalzi e 1 assist. Va a Brooklyn il derby della ‘Grande Melà contro i New York Knicks: i Nets si impongono per 114-112 sfruttando la vena realizzativa di Kyrie Irving, top-scorer con un bottino personale di 40 punti. Detroit Pistons a valanga sul parquet di Oklahoma City Thunder: termina 132-108 per il team ospite, trascinato dai 21 punti di Jerami Grant. Altri risultati: Minnesota ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) –deiMavericks nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Il quintetto texano supera Utah Jazz per 111-103 di fronte agli oltre quattromila spettatori dell’American Airlines Center con 31 punti di Luka Doncic, miglior realizzatore dell’incontro. Tra i padroni di casa, resta in campo per 32 minuti Nicolò Melli: la 30enne ala-centro reggiana mette in cascina 7 rimbalzi e 1 assist. Va a Brooklyn il derby della ‘Grande Melà contro i New York Knicks: i Nets si impongono per 114-112 sfruttando la vena realizzativa di Kyrie Irving, top-scorer con un bottino personale di 40 punti.Pistons asul parquet di Oklahoma City Thunder: termina 132-108 per il team ospite, trascinato dai 21 punti di Jerami Grant. Altri risultati: Minnesota ...

