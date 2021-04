Vaccini a Napoli | gli universitari in fuga | il 50 per cento dice no ad AstraZeneca

(Di martedì 6 aprile 2021) In Campania l?asticella delle defezioni di chi è stato convocato per la vaccinazione conè salita di circa il 5-10 perrispetto all?ultima settimana di...

Advertising

demartin : Splendida lettera a @Mezzorainpiu di un professore di Napoli in merito alla vergognosa polemica sui vaccini al pers… - Mania48Mania53 : RT @byoblu: Dal possibile conflitto di interesse di Facebook sull'informazione dei vaccini alle manifestazioni degli ambulanti a Napoli, pa… - serenel14278447 : Vaccini, lunghe file all'hub di Napoli: molti rifiutano AstraZeneca - andrelettrico : RT @byoblu: Dal possibile conflitto di interesse di Facebook sull'informazione dei vaccini alle manifestazioni degli ambulanti a Napoli, pa… - ConBassolino : RT @rep_napoli: Vaccini, Bassolino: 'Ho ricevuto la dose di AstraZeneca a Napoli' [aggiornamento delle 22:04] -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Napoli

...dosi dei trearrivate ne sono state somministrate 11.252.066, circa l'80%. Diffidenza popolare - Si fa più consistente il sospetto che per AstraZeneca pesi la diffidenza popolare. A...L'EPIDEMIA Covid aa rilento per gli over 80, immune solo un... Ultimo aggiornamento: 21:24In Campania l’asticella delle defezioni di chi è stato convocato per la vaccinazione con AstraZeneca è salita di circa il 5-10 per cento rispetto all’ultima settimana ...Rallentamenti e code si stanno verificando in tutti gli hub vaccinali di Napoli. Oggi, apprende l’ANSA da fonti sanitarie, erano state convocate circa 3000 persone, un numero ampiamente smaltibile ...