Uomo precipita in una voragine di 9 metri gelida e instabile | ore di lavoro per salvarlo

(Di martedì 6 aprile 2021) I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per salvare uncaduto in unaapertasi in strada e profonda tra i 9 e i 10, con il fondo coperto di acqua e ghiaccio Ha davvero dell’incredibile quanto accaduto nelle scorse ore nella cittadina di Leadville, dove è stata messa in atto una L'articolo NewNotizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Uomo precipita

... dove è stata messa in atto una imponente missione di salvataggio per estrarre unprecipitato all'interno di una voragine apertasi sulla strada. Ci troviamo nello stato americano del Colorado: ...I soccorritori si sono poi spostati trasversalmente e hanno effettuato una seconda calata per raggiungere il fuoristrada e trasportare l'all'ambulanza, partita in direzione dell'ospedale di ...dove è stata messa in atto una imponente missione di salvataggio per estrarre un uomo precipitato all’interno di una voragine apertasi sulla strada. Ci troviamo nello stato americano del Colorado: ...L'uomo, un polacco residente in Germania, stava scendendo con un amico dal rifugio “ Hörnli”, quando è scivolato sul sentiero innevato, precipitando per circa 300 metri. Trasportato in ospedale a ...