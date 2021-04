UNA VITA, anticipazioni dal 12 al 17 aprile 2021 (Di martedì 6 aprile 2021) anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da lunedì 12 a sabato 17 aprile 2021: Santiago spiega a Marcia l’affare che ha in mente per quando si trasferiranno a Cuba e lei decide di fidarsi di lui. Il colloquio per il posto di cameriera personale è un successo e, dopo aver capito che è stato Felipe a raccomandarla all’ambasciatore, Marcia lo ringrazia. Felipe, vedendola felice e più bella che mai, le confessa di pensare a lei tutti i giorni. Mentre i due si guardano con amore, arriva Santiago a chiedere spiegazioni. Ursula torna ad Acacias e suscita il malumore e la preoccupazione dei vicini. Camino è abbattuta per la partenza di Maite ed è insofferente con chiunque. Cinta confessa a Emilio di non essere convinta del fidanzamento, perché hanno fatto tutto di fretta e di nascosto. Margarita mette zizzania ... Leggi su tvsoap (Di martedì 6 aprile 2021)e trame settimanali telenovela Unada lunedì 12 a sabato 17: Santiago spiega a Marcia l’affare che ha in mente per quando si trasferiranno a Cuba e lei decide di fidarsi di lui. Il colloquio per il posto di cameriera personale è un successo e, dopo aver capito che è stato Felipe a raccomandarla all’ambasciatore, Marcia lo ringrazia. Felipe, vedendola felice e più bella che mai, le confessa di pensare a lei tutti i giorni. Mentre i due si guardano con amore, arriva Santiago a chiedere spiegazioni. Ursula torna ad Acacias e suscita il malumore e la preoccupazione dei vicini. Camino è abbattuta per la partenza di Maite ed è insofferente con chiunque. Cinta confessa a Emilio di non essere convinta del fidanzamento, perché hanno fatto tutto di fretta e di nascosto. Margarita mette zizzania ...

