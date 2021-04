Advertising

sportli26181512 : Szczesny, troppi errori. La Juve si interroghi sul portiere. Siete d'accordo? Vi risponde G.B. Olivero: Szczesny, t… - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: #Szczesny, troppi errori. La Juve si interroghi anche sul portiere. Siete d'accordo? Vi risponde @GBOlivero - kvudinh : RT @Gazzetta_it: #Szczesny, troppi errori. La Juve si interroghi anche sul portiere. Siete d'accordo? Vi risponde @GBOlivero - Gazzetta_it : #Szczesny, troppi errori. La Juve si interroghi anche sul portiere. Siete d'accordo? Vi risponde @GBOlivero - mimmo_on_Ras : Aldilà delle brutte prestazioni i troppi errori costati gol sono la vera costante. Il Napoli ci batte con 1 tiro in… -

Ultime Notizie dalla rete : Szczesny troppi

La Gazzetta dello Sport

Detto ciò, il discorso che riguardaè più ampio. Nell'ultimo periodo il polacco è finito più volte sulla scena del delitto: a volte è stato complice nel misfatto, a volte ne è stato ...Stiamo facendoalti e bassi e difficoltà ce ne sono state tante. Non mi aspettavo un anno ... Formazione 'Confermato, dopo una brutta prestazione c'è sempre voglia di riscatto. Cuadrado ...TORINO - Il presente è decisivo ma il futuro incalza, domani sera la Juve si gioca la qualificazione in Champions e Pirlo la panchina contro il Napoli, ma intanto si rincorrono le ...Pirlo ha parlato anche delle possibili scelte di formazione: "In porta è confermato Szczesny, dopo una brutta prestazione ... dobbiamo ripartire e onorare questa maglia". "Stiamo avendo troppi alti e ...