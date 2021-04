Speranza risponde a Salvini: “Io continuo a seguire la mia linea” (Di martedì 6 aprile 2021) Il ministro Speranza a ‘Di Martedì’: “Non dobbiamo dividere l’Italia. Il diritto alla salute è fondamentale”. ROMA – Il ministro Speranza è intervenuto a Di Martedì nel giorno delle proteste a Montecitorio. Il titolare della Salute ha commentato il motivo delle limitazioni dei viaggi all’estero: “Io penso che tutte le scelte che abbiamo fatto avevano e hanno come obiettivo di difendere la salute del nostro Paese. Non è il momento dei viaggi e la quarantena è un chiaro messaggio: proviamo a reggere . Io sono consapevole della sofferenza e non firmiamo le ordinanze a cuor leggero. Ma noi dobbiamo continuare a difendere la salute “. La replica di Speranza a Salvini Il ministro Speranza ha replicato in modo duro anche a Matteo Salvini e alla sua linea della ... Leggi su newsmondo (Di martedì 6 aprile 2021) Il ministroa ‘Di Martedì’: “Non dobbiamo dividere l’Italia. Il diritto alla salute è fondamentale”. ROMA – Il ministroè intervenuto a Di Martedì nel giorno delle proteste a Montecitorio. Il titolare della Salute ha commentato il motivo delle limitazioni dei viaggi all’estero: “Io penso che tutte le scelte che abbiamo fatto avevano e hanno come obiettivo di difendere la salute del nostro Paese. Non è il momento dei viaggi e la quarantena è un chiaro messaggio: proviamo a reggere . Io sono consapevole della sofferenza e non firmiamo le ordinanze a cuor leggero. Ma noi dobbiamo continuare a difendere la salute “. La replica diIl ministroha replicato in modo duro anche a Matteoe alla suadella ...

Advertising

news_mondo_h24 : Speranza risponde a Salvini: “Io continuo a seguire la mia linea” - chiaraped : @Yi_Benevolence Speranza è spregevole di suo ma è evidente che è solo il burattino del governo, questo e quell'altr… - max9cb : @maurizioacerbo @direzioneprc @ReteKurdistan Non mi meraviglio in Italia vengo bloccato dal ministro Speranza perch… - juventino_tokyo : @MasterHeep @AndryDipi92 Questo che ti risponde con un comunicato dell'Inter. Minchia come stanno messi. Finché esi… - PAOLO30158591 : @andreasso1951 ROMA RISPONDE E CHIEDE DI SPERANZA. -