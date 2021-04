Roma, presidio davanti a Montecitorio degli ambulanti contro le chiusure. Ana: “Ristori o riaperture” (Di martedì 6 aprile 2021) Nuovo presidio degli ambulanti in piazza davanti a Montecitorio, a Roma, per protestare contro il rinnovo delle misure restrittive e delle chiusure causa Covid-19. “Ci chiudono da un anno senza nessun ristoro”, spiega l’Associazione nazionale ambulanti Ugl, tra i promotori della protesta che si svolge in contemporanea in diverse regioni italiane. “Siamo qui a sostegno di tutti i nostri colleghi che stanno manifestando in tutta Italia”, spiega Angelo Pavoncello, vicepresidente vicario Ana Ugl. “Oggi gli ambulanti chiedono semplicemente o dei Ristori adeguati o la possibilità di riaprire visto che molte regioni, anche in zona arancione, non permettono agli ambulanti di riaprire. In ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 aprile 2021) Nuovoin piazza, a, per protestareil rinnovo delle misure restrittive e dellecausa Covid-19. “Ci chiudono da un anno senza nessun ristoro”, spiega l’Associazione nazionaleUgl, tra i promotori della protesta che si svolge in contemporanea in diverse regioni italiane. “Siamo qui a sostegno di tutti i nostri colleghi che stanno manifestando in tutta Italia”, spiega Angelo Pavoncello, vicepresidente vicario Ana Ugl. “Oggi glichiedono semplicemente o deiadeguati o la possibilità di riaprire visto che molte regioni, anche in zona arancione, non permettono aglidi riaprire. In ...

