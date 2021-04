Riaperture? Macché | resta tutto chiuso! Fino al 26 aprile saracinesche giù e coprifuoco

Leggi su ilparagone

(Di martedì 6 aprile 2021) Di riaprire non se ne parla. Ilviene prorogato e i ristoranti non potranno tornare ad accogliere i loro clienti. L’Italia cambia colore, ancora una volta, maalmeno al 26non si parla di. Il governo, prima di quella data, non ci pensa nemmeno a mettere la firma sotto un provvedimento di deroga che disponga le prime: bar e ristoranti a pranzo (magari con un orario in un primo tempo ridottoalle 16). Nessuna zona gialla, sospesa come si sa per decretoal 30. Fonti di governo fanno sapere a Repubblica che però c’è questo spiraglio di anticipare di 4 giorni le possibili, “un piccolo segnale” che anche al premier Draghi piacerebbe dare.La partita è tutta ...