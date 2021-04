Reddito di emergenza: messaggio Inps, domande, scadenze e requisiti (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo che il decreto Sostegni ha introdotto una nuova proroga del Reddito di emergenza, ormai tutto è pronto per le nuove istanze che scadranno il prossimo 30 aprile 2021. L'Inps con il messaggio 1378 ha anticipato l'uscita della canonica circolare esplicativa della misura, quella con la quale l'Istituto recependo le direttive del governo apre alla possibilità di richiedere il sussidio. Il Reddito di emergenza è la misura che fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria è stata destinata a soggetti che non avevano ottenuto altre forme di aiuto e che non percepivano fonti di sostentamento. Con il nuovo decreto si aprono a 3 nuove mensilità dopo le 5 erogate nel 2020. Nel messaggio ufficiale dell'Inps, pubblicato sul portale ufficiale ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo che il decreto Sostegni ha introdotto una nuova proroga deldi, ormai tutto è pronto per le nuove istanze che scadranno il prossimo 30 aprile 2021. L'con il1378 ha anticipato l'uscita della canonica circolare esplicativa della misura, quella con la quale l'Istituto recependo le direttive del governo apre alla possibilità di richiedere il sussidio. Ildiè la misura che fin dall'inizio dell'sanitaria è stata destinata a soggetti che non avevano ottenuto altre forme di aiuto e che non percepivano fonti di sostentamento. Con il nuovo decreto si aprono a 3 nuove mensilità dopo le 5 erogate nel 2020. Nelufficiale dell', pubblicato sul portale ufficiale ...

