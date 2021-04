Real Madrid - Liverpool 3 - 1: Modric e Kroos incantano, Vinicius finalizza (Di martedì 6 aprile 2021) 65' goal del Real Madrid! I Blancos sono passati sul 3 - 1 con la doppietta di Vincius Jr, che ha trovato il secondo goal grazie ad all'assist di Modric e ad una leggero errore di lettura di Alisson ... Leggi su globalist (Di martedì 6 aprile 2021) 65' goal del! I Blancos sono passati sul 3 - 1 con la doppietta di Vincius Jr, che ha trovato il secondo goal grazie ad all'assist die ad una leggero errore di lettura di Alisson ...

Advertising

acmilan : #OnThisDay vs Real Madrid ?? @MarcoVanBasten's goal stunned the 95,000 at the Bernabeu ?? Indimenticabile: il gol… - SkySport : ?? REAL MADRID-LIVERPOOL 3-1 Risultato finale ? ? #Vinicius (27’) ? #Asensio (36’) ? #Salah (51’) ? #Vinicius (65’)… - SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS REAL MADRID, VARANE POSITIVO AL COVID-19 IL GIOCATORE SALTERÀ LA SFIDA CON IL LIVERPOOL ??… - emilianocerezo : @DanicavicchiaOk 14/2/18 Real Madrid 3-1 PSG - AndreaDista83 : RT @pizzigo: L’acquisto di Kroos, Casemiro, Modric, Vinicius Junior, Benzema a gennaio ha cambiato totalmente la faccia del Real Madrid. Gr… -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Real Madrid - Liverpool 3 - 1: Modric e Kroos incantano, Vinicius finalizza 65' goal del Real Madrid! I Blancos sono passati sul 3 - 1 con la doppietta di Vincius Jr, che ha trovato il secondo goal grazie ad all'assist di Modric e ad una leggero errore di lettura di Alisson sul tiro dell'...

Vinicius e Asensio trascinano il Real, Salah illude Klopp. Ora per il Liverpool si fa dura La stagione del Real Madrid incomincia a prendere una piega interessante. Liga ancora aperta (e ora c'è il Clasico), corsa verso la semifinale di Champions in discesa grazie al 3 - 1 sul Liverpool con le firme di ...

DIRETTA Champions: in campo Real Madrid-Liverpool 1-0 e City-Dortmund 1-0 ANSA Nuova Europa Real Madrid-Liverpool 3-1: Modric e Kroos incantano, Vinicius finalizza Il primo atto tra Real Madrid e Liverpool si è concluso con un 3-1 meritato a favore dei Blancos, grazie alla doppietta di Vicinius e ad una grande prestazione del centrocampo di Zidane.

Andata quarti in Champions, vincono Real e Manchester City PALERMO (ITALPRESS) – Real Madrid e Manchester City si aggiudicano il primo round ma niente è ancora scritto. Al via i quarti di Champions: i ...

65' goal del! I Blancos sono passati sul 3 - 1 con la doppietta di Vincius Jr, che ha trovato il secondo goal grazie ad all'assist di Modric e ad una leggero errore di lettura di Alisson sul tiro dell'...La stagione delincomincia a prendere una piega interessante. Liga ancora aperta (e ora c'è il Clasico), corsa verso la semifinale di Champions in discesa grazie al 3 - 1 sul Liverpool con le firme di ...Il primo atto tra Real Madrid e Liverpool si è concluso con un 3-1 meritato a favore dei Blancos, grazie alla doppietta di Vicinius e ad una grande prestazione del centrocampo di Zidane.PALERMO (ITALPRESS) – Real Madrid e Manchester City si aggiudicano il primo round ma niente è ancora scritto. Al via i quarti di Champions: i ...