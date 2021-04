PS5: i nuovi giochi presenti all'interno di PlayStation Now non avranno l'upgrade next-gen (Di martedì 6 aprile 2021) Sony ha recentemente annunciato che Marvel's Avengers e Borderlands 3 saranno disponibili per PlayStation Now a partire da oggi, consentendo agli abbonati di giocarci rispettivamente fino al 5 luglio e al 29 settembre. Dato che entrambi i titoli hanno opzioni di aggiornamento gratuito per PS5, si presumeva che le versioni attuali fossero disponibili anche tramite il servizio. Sfortunatamente non è così. In una recente rettifica, la società ha confermato che Marvel's Avengers e Borderlands 3 su PlayStation Now saranno le versioni per PS4. In precedenza, Square Enix aveva affermato che i dati di salvataggio dalla versione PS4 potevano essere trasferiti alla versione PS5 ma che quest'ultima richiedeva un acquisto separato su PS Now. Inoltre, il sito Push Square ha testato e confermato che poteva riprodurre in streaming e scaricare le versioni PS4 per ... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 aprile 2021) Sony ha recentemente annunciato che Marvel's Avengers e Borderlands 3 saranno disponibili perNow a partire da oggi, consentendo agli abbonati di giocarci rispettivamente fino al 5 luglio e al 29 settembre. Dato che entrambi i titoli hanno opzioni di aggiornamento gratuito per PS5, si presumeva che le versioni attuali fossero disponibili anche tramite il servizio. Sfortunatamente non è così. In una recente rettifica, la società ha confermato che Marvel's Avengers e Borderlands 3 suNow saranno le versioni per PS4. In precedenza, Square Enix aveva affermato che i dati di salvataggio dalla versione PS4 potevano essere trasferiti alla versione PS5 ma che quest'ultima richiedeva un acquisto separato su PS Now. Inoltre, il sito Push Square ha testato e confermato che poteva riprodurre in streaming e scaricare le versioni PS4 per ...

