Piazza Montecitorio: scontri nella protesta indetta dai ristoratori (Di martedì 6 aprile 2021) ristoratori in protesta a Piazza Montecitorio per manifestare contro le restrizioni, caos e tensioni in seguito al lancio di fumogeni e vetro Piazza Montecitorio, si infiamma la protesta dei ristoratori che al grido di “libertà, libertà” manifestano contro le restrizioni. Le forze dell’ordine hanno optato per uno schieramento in prima linea per transennare l’area antistante la Camera dei Deputati. La tensione è alta i manifestanti infatti hanno attaccato la polizia in tenuta antisommossa lanciando fumogeni, bottiglie, sacchi della spazzatura e un megafono. In Piazza anche un vichingo simbolo dell’attacco a Capitol Hill, nella folla presenti anche estremisti di CasaPound. La protesta è iniziata ... Leggi su zon (Di martedì 6 aprile 2021)inper manifestare contro le restrizioni, caos e tensioni in seguito al lancio di fumogeni e vetro, si infiamma ladeiche al grido di “libertà, libertà” manifestano contro le restrizioni. Le forze dell’ordine hanno optato per uno schieramento in prima linea per transennare l’area antistante la Camera dei Deputati. La tensione è alta i manifestanti infatti hanno attaccato la polizia in tenuta antisommossa lanciando fumogeni, bottiglie, sacchi della spazzatura e un megafono. Inanche un vichingo simbolo dell’attacco a Capitol Hill,folla presenti anche estremisti di CasaPound. Laè iniziata ...

Agenzia_Ansa : Tafferugli in piazza Montecitorio a Roma tra manifestanti e polizia durante la manifestazione di commercianti e ris… - La7tv : #tagada #IoApro, Vittorio #Sgarbi sul palco della manifestazione dei ristoratori. Le immagini in diretta da Piazza… - Corriere : Tensioni alla protesta dei ristoratori in piazza Montecitorio - VonInWonderland : Scusate ma questi che genere di ristoratori sono? A me non sembra un gesto da ristoratore, mi ricorda altro. Io pen… - 1GROSSI : RT @claudio_2022: Tensione a piazza Montecitorio. Dure le proteste dei ristoratori. -