Monreale e gli altri Comuni zona arancione, Palermo è zona rossa (Di martedì 6 aprile 2021) In questo momento l’Asp di Palermo ha dato priorità a Palermo che è appena stata dichiarata zona rossa, altri provvedimenti potrebbero essere presi per gli alti Comuni della provincia di Palermo che comunque restano in una situazione emergenziale più stabile e tranquilla rispetto al Capoluogo. Monreale, come tutti gli altri Comuni della provincia e afferenti alla Città Metropolitana, dunque resterà in zona arancione fino a fine aprile, salvo nuove decisioni del presidente della Regione, Nello Musumeci, che quest pomeriggio ha firmato l’ordinanza con la quale trovano applicazione nel Comune di Palermo le disposizioni nazionali per le ... Leggi su monrealelive (Di martedì 6 aprile 2021) In questo momento l’Asp diha dato priorità ache è appena stata dichiarataprovvedimenti potrebbero essere presi per gli altidella provincia diche comunque restano in una situazione emergenziale più stabile e tranquilla rispetto al Capoluogo., come tutti glidella provincia e afferenti alla Città Metropolitana, dunque resterà infino a fine aprile, salvo nuove decisioni del presidente della Regione, Nello Musumeci, che quest pomeriggio ha firmato l’ordinanza con la quale trovano applicazione nel Comune dile disposizioni nazionali per le ...

