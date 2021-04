Lombardia zona arancione da lunedì? Pregliasco: “Prospettive sono positive” (Di martedì 6 aprile 2021) Coronavirus e cambio di colore per le Regioni, la Lombardia attende i dati. Il passaggio in zona arancione della Lombardia a partire dal 12 aprile “si può valutare”, dice all’Adnkronos Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano e membro del Cts della Lombardia. “I dati parlano dell’Rt a 0,98 – spiega – vediamo entro fine settimana, le Prospettive sono positive. sono ottimista che si possa tornare in arancione dalla prossima settimana, non di meno”. Parlando poi della circolazione del virus, si sono azzerati i positivi al Pio Albergo Trivulzio, residenza milanese per anziani, finita l’anno scorso nell’occhio del ciclone a causa della pandemia di Covid-19. Nella settimana ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 aprile 2021) Coronavirus e cambio di colore per le Regioni, laattende i dati. Il passaggio indellaa partire dal 12 aprile “si può valutare”, dice all’Adnkronos Fabrizio, virologo dell’Università di Milano e membro del Cts della. “I dati parlano dell’Rt a 0,98 – spiega – vediamo entro fine settimana, leottimista che si possa tornare indalla prossima settimana, non di meno”. Parlando poi della circolazione del virus, siazzerati i positivi al Pio Albergo Trivulzio, residenza milanese per anziani, finita l’anno scorso nell’occhio del ciclone a causa della pandemia di Covid-19. Nella settimana ...

