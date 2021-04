L’importanza dei Gadget di benvenuto per un evento aziendale

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 6 aprile 2021) Il settore degli eventi aziendali è uno dei comparti che sta facendo maggiormente i conti con le restrizioni causate dall’emergenza covid19. Da mesi tutti gli eventi aziendali si tengono in remoto. Questa situazione è però solo transitoria e il settore è pronto a ripartire non appena le condizioni lo permetteranno. Probabilmente, rispetto al passato, ci saranno delle novità. Come in molti altri comparti, infatti, le prospettive sono per una maggiore efficienza. Per non sprecare l’attuale fase di passaggio, può essere interessante esaminare quelle che potrebbero essere le tendenze degli eventi aziendali post-covid. Se hai un’impresa o una società di organizzazione di eventi, questo post fa al caso tuo. Cosa è mancato in questi mesi in cui quei pochi eventi aziendali che non sono stati annullati si sono tenuti in remoto? La prima cosa che viene in mente è il contatto umano. La seconda ...