Libia: Draghi a Tripoli, 'momento unico per ricostruire, c'è voglia di futuro'/Adnkronos (2) (Di martedì 6 aprile 2021) (Adnkronos) – L'obiettivo, ora, è che l'Italia torni ad essere un partner decisivo. "C'è la volontà di rilanciare l'interscambio culturale ed economico libico. In altre parole – spiega Draghi – si vuole fare di questa partnership una guida per il futuro nella piena sovranità della Libia. Anche in campo migratorio". E qui il premier usa parole che accendono la polemica in Italia."Esprimiamo soddisfazione per quello che la Libia fa per i salvataggi- dice infatti il premier -. Nello stesso tempo aiutiamo e assistiamo la Libia. Il problema non è solo geopolitico, è anche umanitario. Da questo punto di vista l'Italia forse l'unico Paese che continua a tenere attivi i corridoi umanitari. Il problema delle immigrazioni per la Libia non nasce solo sulle coste libiche ma si ...

