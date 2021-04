Lazio | si temono due giornate di stop per Lazzari | le ultime

Leggi su calcionews24

Oggi arriverà la decisione del Giudice Sportivo sulla squalifica di Manuel: siduediManuelè stato protagonista sia in positivo che in negativo della sfida di sabato scorso con lo Spezia. Infatti è stato lui a sbloccare il risultato, sfruttando alla grande un assist di Correa. Nel finale però è arrivata l'espulsione, a causa di una reazione eccessiva dopo un fallo di Agudelo. Ed ecco che, come rivelato dall'edizione odierna de La Repubblica, il timore è quello di unoper due. L'ex Spal, oltre al Verona, rischia quindi di saltare anche il match contro il Benevento. Non resta che attendere la decisione del Giudice sportivo, prevista per oggi.