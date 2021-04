La Fuggitiva di Vittoria Puccini è convincente! (Di martedì 6 aprile 2021) Ebbene sì, ieri sera Vittoria Puccini con il personaggio di Arianna ne La Fuggitiva, è stata convincente. Certo è inutile negarlo ogni volta che si sente il suo nome si pensa subito ad Elisa di Rivombrosa e s’incappa spesso nel giudizio soggettivo. É cresciuta Vittoria Puccini, soprattutto professionalmente, lo ha dimostrato anche con “Mentre ero via “, sempre andato in onda su Rai1. Comunque la serata di lunedì sul primo canale Rai, orfano di Makàri e dei suoi successi, ha tenuto bene ed ha vinto sui palinsesti della concorrenza. La Fuggitiva ha registrato il 21,4% di share con 5.230.000 spettatori. Ambientata in Piemonte, la fiction con la Puccini è un roadmovie-trhiller d’azione. Ha tutti gli elementi per tenere il telespettatore incollato allo schermo. Una nota di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 6 aprile 2021) Ebbene sì, ieri seracon il personaggio di Arianna ne La, è stata convincente. Certo è inutile negarlo ogni volta che si sente il suo nome si pensa subito ad Elisa di Rivombrosa e s’incappa spesso nel giudizio soggettivo. É cresciuta, soprattutto professionalmente, lo ha dimostrato anche con “Mentre ero via “, sempre andato in onda su Rai1. Comunque la serata di lunedì sul primo canale Rai, orfano di Makàri e dei suoi successi, ha tenuto bene ed ha vinto sui palinsesti della concorrenza. Laha registrato il 21,4% di share con 5.230.000 spettatori. Ambientata in Piemonte, la fiction con laè un roadmovie-trhiller d’azione. Ha tutti gli elementi per tenere il telespettatore incollato allo schermo. Una nota di ...

