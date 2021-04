La frenata di Pasqua sui vaccini è un cartellino giallo per Figliuolo (Di martedì 6 aprile 2021) Il controsenso che aspettavamo si è materializzato nel fine settimana Pasquale. Il “fiato alle trombe” e il “fuoco alle polveri” che il generale Francesco Paolo Figliuolo annunciava da settimane, nella sua retorica militaresca un po’ naïf ma in fondo confortante per un paese stremato, si stanno rivelando dei bluff. E nel weekend festivo il gioco è venuto a galla: dopo un anno ci chiedono di stare al chiuso, in certi casi serrando parchi e lungomare, e sopportare grottesche restrizioni per giunta piene di scappatoie (misure che ovviamente mortificano chi le rispetta al 100%) per favorire la campagna vaccinale. Poi la campagna vaccinale sotto Pasqua si blocca, con cali surreali di poche decine di iniezioni in certe regioni. Una situazione oggettivamente insostenibile. Generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario ... Leggi su wired (Di martedì 6 aprile 2021) Il controsenso che aspettavamo si è materializzato nel fine settimanale. Il “fiato alle trombe” e il “fuoco alle polveri” che il generale Francesco Paoloannunciava da settimane, nella sua retorica militaresca un po’ naïf ma in fondo confortante per un paese stremato, si stanno rivelando dei bluff. E nel weekend festivo il gioco è venuto a galla: dopo un anno ci chiedono di stare al chiuso, in certi casi serrando parchi e lungomare, e sopportare grottesche restrizioni per giunta piene di scappatoie (misure che ovviamente mortificano chi le rispetta al 100%) per favorire la campagna vaccinale. Poi la campagna vaccinale sottosi blocca, con cali surreali di poche decine di iniezioni in certe regioni. Una situazione oggettivamente insostenibile. Generale Francesco Paolo, Commissario ...

