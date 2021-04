Incontro Letta-Renzi | “divergenza profonda su Conte e M5S”

(Di martedì 6 aprile 2021) Hanno trovato “elementi di accordo e altri di disaccordo” Enricoe Matteodurante l’di questa mattina. Un“franco e cordiale”, durato 40 minuti, che si è svolto all’Arel. “Divergenze profonde” tra i due riguardano il rapporto cone il M5S, hanno riferito fonti del Nazareno, affermando che i leader hanno affrontato temi legati al quadro politico e alle prospettive future. Il segretario del Pd e il leader di Iv hanno fatto una “analisi a tutto campo” della situazione del Paese, trovandosi d’accordo sul fatto che in questa fase l’impegno comune debba essere quello del sostegno alla campagna dei vaccini e al supporto economico per compensare le chiusure per Covid. Quanto al rapporto cone i 5 Stelle, per– riferiscono le ...

myrtamerlino : Stamattina c'è stato un incontro tra #Renzi e #Letta. Secondo voi alla fine Italia Viva e Pd riusciranno trovare un… - Agenzia_Ansa : Il segretario Pd Enrico Letta ha incontrato il leader di Italia viva Matteo Renzi. Sostegno a Draghi ma divisi su M… - MediasetTgcom24 : Incontro Letta-Renzi, sostegno a Draghi ma divisi su M5s #matteorenzi - AlvisiConci : RT @RaffaelePizzati: .@lariachetira @matteorenzi a @myrtamerlino dice che alle 09.30 si è tenuto un incontro franco e cordiale con Letta Si… - eughen61 : RT @barbarajerkov: **FLASH -PD: FONTI, TRA LETTA E RENZI INCONTRO 'FRANCO E CORDIALE'- FLASH** = quando da ragazzina stavo all'Agi, il mio… -

... spiegano ancora dal Nazareno, alcuni punti di accordo e altri disaccordo, in particolare c'è una divergenza profonda sul rapprto con Conte e M5s , rapporto checonsidera essenziale per ...È per questo motivo che l'tra i due era atteso sin dal ritorno diin Italia. Il segretario del Pd, però, prima di Renzi ha preferito vedere praticamente tutto l'arco costituzionale. Da ...Enrico Letta, nuovo segretario del Pd, ha incontrato Matteo Renzi nella sede Arel. Nei circa 40 minuti di colloquio, i due ex rivali – celebre la frase “Enrico stai sereno” detta dal ...Dopo aver riorganizzato i vertici del PD, il nuovo segretario sta incontrando i leader di partiti, associazioni e sindacati e ha consultato la base ...