Il legale della madre di Denise Pipitone: "In mattinata il gruppo sanguigno di Olesya o pomeriggio non andrò in tv" (Di martedì 6 aprile 2021) “Se stamattina non avrò sul mio tavolo il gruppo sanguigno di Olesya non parteciperò alla trasmissione”. Il legale della madre di Denise Pipitone non arretra sulla sua posizione. Piera Maggio, mamma della bambina sparita nel nulla a 4 anni l?1 settembre 2004 mentre giocava in strada sotto casa a Mazara del Vallo, non ha intenzione di finire nel “tritacarne mediatico”. La trasmissione della tv russa Primo canale, “Lasciali parlare”, ha invitato l’avvocato Giacomo Frazzitta con l’intenzione di svelare in diretta il gruppo sanguigno di Olesya Rostov, la giovane donna in cerca di sua madre che ha raccontato di essere stata rapita da piccola. Si legge su ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 aprile 2021) “Se stamattina non avrò sul mio tavolo ildinon parteciperò alla trasmissione”. Ildinon arretra sulla sua posizione. Piera Maggio, mammabambina sparita nel nulla a 4 anni l?1 settembre 2004 mentre giocava in strada sotto casa a Mazara del Vallo, non ha intenzione di finire nel “tritacarne mediatico”. La trasmissionetv russa Primo canale, “Lasciali parlare”, ha invitato l’avvocato Giacomo Frazzitta con l’intenzione di svelare in diretta ildiRostov, la giovane donna in cerca di suache ha raccontato di essere stata rapita da piccola. Si legge su ...

Advertising

alex_orlowski : Facebook oscura @IlprimatoN il loro legale mi aveva accusato di 'lite temeraria'. il giorno della resurrezione… - repubblica : ?? Caso Denise Pipitone, il legale della madre: 'Se non ci danno prima il test del Dna della ragazza russa non andia… - fanpage : Caso Denise Pipitone. C'è grande attesa per i risultati del test del DNA. Il legale esprime l'irritazione della fam… - fainformazione : la Passione di Patrick: La legale è pessimista circa il rilascio dello studente. Terminata la nuova udienza sul ri… - fainfoesteri : la Passione di Patrick: La legale è pessimista circa il rilascio dello studente. Terminata la nuova udienza sul ri… -