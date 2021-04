Idea per un reality sui quarantaduenni dei miei diciassette anni (Di martedì 6 aprile 2021) Matt Gaetz è un deputato repubblicano eletto in Florida. Molto trumpiano, grandemente impresentabile. Per darvi la misura di quanto: è accusato di sfruttamento della prostituzione e ieri, nella conversazione settimanale tra editorialisti del New York Times che ha avuto con Bret Stephens, Gail Collins ha detto che ci sono gli scandali sessuali in cui ti dispiace per l’accusato, e poi c’è Matt Gaetz. La cosa che ha fatto partire l’embolo ai commentatori americani è l’accusa secondo cui Gaetz avrebbe avuto una relazione (forse a pagamento, d’altra parte quale relazione non lo è?) con una diciassettenne. Non essendo quella una terra d’elasticità mentale, diciassette vale come undici: se sei minorenne, sei una bambina. E infatti non sono rari gli americani, anche non imbecilli, che sostengono senza mettersi a ridere che Woody Allen andasse arrestato già ... Leggi su linkiesta (Di martedì 6 aprile 2021) Matt Gaetz è un deputato repubblicano eletto in Florida. Molto trumpiano, grandemente impresentabile. Per darvi la misura di quanto: è accusato di sfruttamento della prostituzione e ieri, nella conversazione settimanale tra editorialisti del New York Times che ha avuto con Bret Stephens, Gail Collins ha detto che ci sono gli scandali sessuali in cui ti dispiace per l’accusato, e poi c’è Matt Gaetz. La cosa che ha fatto partire l’embolo ai commentatori americani è l’accusa secondo cui Gaetz avrebbe avuto una relazione (forse a pagamento, d’altra parte quale relazione non lo è?) con unanne. Non essendo quella una terra d’elasticità mentale,vale come undici: se sei minorenne, sei una bambina. E infatti non sono rari gli americani, anche non imbecilli, che sostengono senza mettersi a ridere che Woody Allen andasse arrestato già ...

