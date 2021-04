I Cdc americani non hanno stabilito che nel 2021 si sono registrati «quasi il doppio dei decessi correlati ai vaccini» rispetto all’ultimo decennio (Di martedì 6 aprile 2021) Il 6 aprile 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra questo testo: «ESCLUSIVO: secondo il CDC ci sono quasi il doppio dei decessi correlati ai vaccini FINORA nel 2021 (1.755) rispetto a tutti i decessi dovuti ai vaccini nell’ultimo decennio (994)». Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Il testo oggetto della nostra verifica è stato originariamente pubblicato in lingua inglese il 29 marzo 2021 su The Gateway Pundit, sito statunitense di estrema destra che, come verificato da NewsGuard, si è distinto per la pubblicazione di contenuti fuorvianti e falsi. Passiamo ora ai dati. I numeri riportati da The Gateway ... Leggi su facta.news (Di martedì 6 aprile 2021) Il 6 aprilesu Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra questo testo: «ESCLUSIVO: secondo il CDC ciildeiaiFINORA nel(1.755)a tutti idovuti ainell’ultimo(994)». Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Il testo oggetto della nostra verifica è stato originariamente pubblicato in lingua inglese il 29 marzosu The Gateway Pundit, sito statunitense di estrema destra che, come verificato da NewsGuard, si è distinto per la pubblicazione di contenuti fuorvianti e falsi. Passiamo ora ai dati. I numeri riportati da The Gateway ...

