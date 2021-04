Equitazione | più di 100mila tesserati per la FISE

Leggi su sportface

(Di martedì 6 aprile 2021) Festa diper la Federazione Italiana Sport Equestri. Numeri importanti per la Federazione sportiva nazionale del CONI guidata dal Presidente Marco di Paola (quadriennio 2017/2020, rieletto per il quadriennio 2021/2024) e affiliata alla Federazione Equestre Internazionale dalla quale è riconosciuta come unica rappresentante degli sport equestri a livello olimpico per l’Italia. Laha superato idall’inizio del 2021, in tre mesi di attività. Al 31 marzo i titolari di tessera federale erano per la precisione ben 101.034 (+66%). Prendendo a riferimento lo stesso periodo, compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2020, la Federazione si attestava a quota 66.624. “Il 2021 – ha dichiarato il Presidente federale, Marco Di Paola – è cominciato davvero alla grande per lache ...