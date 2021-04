Discord ha bandito 2 212 server per contenuti estremisti nella seconda metà del 2020

Leggi su wired

(Di martedì 6 aprile 2021)ha eliminato oltre 2milaperché ospitavanoviolenti o, e solosola parte del. È quello che emerge dal rapporto sulla trasparenza presentato dalla piattaforma di chat vocale.è una piattaforma nata per comunicare a voce con i propri amici durante le sessioni di gaming online. Con il tempo, e anche grazie alla pandemia, si può dire che ha preparato il terreno a servizi come Clubhouse. Neicreati su, oltre a trovarsi per videogiocare insieme, gli utenti si trovano per conversare tra amici o tra community diversi. Parallelamente alla crescita della piattaforma, nelsusono aumentati anche i gruppi che diffondevano ...