Denise Pipitone, telespettatrice svela cosa succederà nel programma russo stasera: ‘Inizieranno ad aprire le buste e…’ (Di martedì 6 aprile 2021) Sta facendo discutere la vicenda di Olesya Rostova, la ragazza che potrebbe essere Denise Pipitone: il programma russo ‘Lasciali Parlare’ è stato rinviato di 24 ore, ma dal web arriva qualche anticipazione su cosa succederà. Scopriremo finalmente la verità? LEGGI ANCHE:– Denise Pipitone, il risultato del DNA: Piera Maggio indispettita dal programma russo cosa succederà nel programma russo ‘Lasciali Parlare’ nella puntata dedicata a Olesya Rostova e alla possibilità che la ragazza sia Denise Pipitone? Foto: Kikapressprogramma russo su Denise ... Leggi su funweek (Di martedì 6 aprile 2021) Sta facendo discutere la vicenda di Olesya Rostova, la ragazza che potrebbe essere: il‘Lasciali Parlare’ è stato rinviato di 24 ore, ma dal web arriva qualche anticipazione su. Scopriremo finalmente la verità? LEGGI ANCHE:–, il risultato del DNA: Piera Maggio indispettita dalnel‘Lasciali Parlare’ nella puntata dedicata a Olesya Rostova e alla possibilità che la ragazza sia? Foto: Kikapresssu...

stanzaselvaggia : Tutta questa telenovela sulla Denise Pipitone russa con tanto di test del dna in tv è una roba che fa un misto di pietà e ribrezzo. - repubblica : ?? Caso Denise Pipitone, il legale della madre: 'Se non ci danno prima il test del Dna della ragazza russa non andia… - fanpage : Caso Denise Pipitone. C'è grande attesa per i risultati del test del DNA. Il legale esprime l'irritazione della fam… - PaoloX68 : RT @LaNotiziaTweet: - lore944 : RT @stanzaselvaggia: Tutta questa telenovela sulla Denise Pipitone russa con tanto di test del dna in tv è una roba che fa un misto di piet… -