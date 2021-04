Coronavirus, i dati del 6 aprile (Di martedì 6 aprile 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 7.767, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 3.686.707. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 14.391 unità, quindi al momento risultano positive 555.705 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.743, ovvero 6 in più rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 29.337, quindi 552 in più sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 522.625. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 421 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 111.747. Da ieri si registrano anche 21.733 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 3.019.255. Nuovi contagiati: ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 aprile 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 7.767, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 3.686.707. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 14.391 unità, quindi al momento risultano positive 555.705 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.743, ovvero 6 in più rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 29.337, quindi 552 in più sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 522.625. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 421 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 111.747. Da ieri si registrano anche 21.733 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 3.019.255. Nuovi contagiati: ...

Advertising

RegioneER : #Coronavirus, in @RegioneER su 13mila tamponi, 791 nuovi positivi. Vaccinazioni: 966mila somministrazioni 2.066 i… - fattoquotidiano : Coronavirus, i dati di oggi – 7.767 nuovi casi e 421 decessi. Salgono di oltre 552 i ricoverati - SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS FEDERICO BERNARDESCHI POSITIVO AL COVID-19 IL CALCIATORE È IN ISOLAMENTO E ASINTOMATICO ??… - LucaGattuso : In questo grafico il numero dei nuovi casi per giorno in termini assoluti in base ai dati forniti dal Min. Salute.… - franser_real : Coronavirus, i dati aggiornati al 6 aprile -