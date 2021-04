Commercianti e lavoratori dello spettacolo in piazza Amendola questa mattina (Di mercoledì 7 aprile 2021) di Monica De Santis I Commercianti iscritti alla Confesercenti Salerno hanno deciso di scendere in piazza, per urlare la propria disperazione, questa mattina, 7 aprile, dalle 11 alle 12 per un sit-in di protesta nella piazzetta antistante la prefettura di Salerno. Nel corso del Sit-In, fanno sapere dal direttivo consegneremo al Prefetto di Salerno un documento condiviso dalla rete #Confesercenti a tutela delle #pmi di tutti i settori. “La misura è colma, adesso basta” dicono. “Saremo tutti in piazza – annuncia Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania -, in tutte le principali piazze della Campania, dal mondo del turismo a quello della moda e abbigliamento, dal wedding alla ristorazione, dagli albergatori ai B&B al trasporto privato, dai parrucchieri e dal mondo dell’estetica ai ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 7 aprile 2021) di Monica De Santis Iiscritti alla Confesercenti Salerno hanno deciso di scendere in, per urlare la propria disperazione,, 7 aprile, dalle 11 alle 12 per un sit-in di protesta nella piazzetta antistante la prefettura di Salerno. Nel corso del Sit-In, fanno sapere dal direttivo consegneremo al Prefetto di Salerno un documento condiviso dalla rete #Confesercenti a tutela delle #pmi di tutti i settori. “La misura è colma, adesso basta” dicono. “Saremo tutti in– annuncia Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania -, in tutte le principali piazze della Campania, dal mondo del turismo a quello della moda e abbigliamento, dal wedding alla ristorazione, dagli albergatori ai B&B al trasporto privato, dai parrucchieri e dal mondo dell’estetica ai ...

