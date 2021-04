Borse asiatiche contrastate. Tokyo chiude in calo (Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – A Tokyo, il Nikkei 225 è in calo (-1,29%) in chiusura, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite l’indice di Shenzhen, che chiude in calo dello 0,39%. Effervescente Hong Kong (+1,97%); senza direzione Seul (+0,14%). In moderato rialzo Mumbai (+0,59%); con analoga direzione, positivo Sydney (+1,08%). La giornata del 5 aprile si presenta piatta per l’Euro contro la valuta nipponica, che mostra un esiguo +0,05%. Contenuto ribasso per l’Euro nei confronti della divisa cinese, che mostra una flessione dello 0,23%. Giornata fiacca per l’Euro contro il Dollaro hongkonghese, che passa di mano con un trascurabile +0,01%. Il rendimento per l’obbligazione decennale giapponese è pari allo 0,11%, mentre il rendimento del titolo di Stato ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – A, il Nikkei 225 è in(-1,29%) in chiusura, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite l’indice di Shenzhen, cheindello 0,39%. Effervescente Hong Kong (+1,97%); senza direzione Seul (+0,14%). In moderato rialzo Mumbai (+0,59%); con analoga direzione, positivo Sydney (+1,08%). La giornata del 5 aprile si presenta piatta per l’Euro contro la valuta nipponica, che mostra un esiguo +0,05%. Contenuto ribasso per l’Euro nei confronti della divisa cinese, che mostra una flessione dello 0,23%. Giornata fiacca per l’Euro contro il Dollaro hongkonghese, che passa di mano con un trascurabile +0,01%. Il rendimento per l’obbligazione decennale giapponese è pari allo 0,11%, mentre il rendimento del titolo di Stato ...

Borse europee e Wall Street chiuse per Venerdì Santo Piazza Affari e le altre borse europee sono chiuse oggi per la festività pasquale del Venerdì santo. Milano riaprirà agli ... Molte piazze asiatiche sono rimaste chiuse in coincidenza della festività ...

