Zaki, terminata l'udienza sulla detenzione. I legali: psicologicamente sta malissimo (Di lunedì 5 aprile 2021) In attesa della decisione del tribunale, i suoi avvocati chiedono la sostituzione dei giudici: "Domani o dopodomani si saprà l'esito della richiesta". Amnesty: "Molto preoccupati, fare il massimo e presto" Leggi su rainews (Di lunedì 5 aprile 2021) In attesa della decisione del tribunale, i suoi avvocati chiedono la sostituzione dei giudici: "Domani o dopodomani si saprà l'esito della richiesta". Amnesty: "Molto preoccupati, fare il massimo e presto"

