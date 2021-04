Traffico Roma del 05-04-2021 ore 07:30 (Di lunedì 5 aprile 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità del Traffico Tutto tranquillo in queste ore sulla rete viaria cittadina Grazie soprattutto alle versioni sulla mobilità varate per far fronte all’emergenza sanitaria in Corso Roma e Lazio come il resto d’Italia si trovano in zona rossa spostamenti consentiti soltanto per motivi di lavoro salute o necessità o nessuna segnalazione al momento su consolare raccordo anulare nessun’altra autostrade ricordiamo che sono stati rafforzati i controlli da parte delle forze dell’ordine su tutto il territorio cittadino presidiati parquet litorale Ma anche le principali arterie della capitale all’Eur Sono in corso ieri preparativi per il Gran Premio di Formula e diverse del quartiere sono chiuse al ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità delTutto tranquillo in queste ore sulla rete viaria cittadina Grazie soprattutto alle versioni sulla mobilità varate per far fronte all’emergenza sanitaria in Corsoe Lazio come il resto d’Italia si trovano in zona rossa spostamenti consentiti soltanto per motivi di lavoro salute o necessità o nessuna segnalazione al momento su consolare raccordo anulare nessun’altra autostrade ricordiamo che sono stati rafforzati i controlli da parte delle forze dell’ordine su tutto il territorio cittadino presidiati parquet litorale Ma anche le principali arterie della capitale all’Eur Sono in corso ieri preparativi per il Gran Premio di Formula e diverse del quartiere sono chiuse al ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma L'iper hype contemporaneo La forma di una nuvola che ricorda una lupa, omaggio a Roma. Erlich dedica alle nuvole praticamente ... percezioni da cogliere come stringendo gli occhi la sera di fronte al traffico per farne un ...

Fabrica di Roma, giovane fuori strada con l'auto. Abbattuta colonnina dell'Enel, zona senza corrente ...(frazione di Fabrica di Roma) questa sera nei pressi del centro commerciale. Una vettura fuori controllo è uscita dalla carreggiata schiantandosi sul bordo strada. Per pura fortuna, e per il traffico ...

