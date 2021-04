Roma, sequestra i figli ad Ardea e minaccia di ucciderli con il coltello da macellaio (Di lunedì 5 aprile 2021) Serata di terrore, quella di ieri sera ad Ardea. Dove un 44enne, detenuto ai domiciliari, ubriaco e fuori di sé, sequestra i figli piccoli in casa e minaccia di ucciderli con un coltello da macellaio. Sono stati interminabili attimi di paura, quelli vissuti nella giornata di Pasqua ad Ardea, cittadina alle porte di Roma. Un 44enne Romano ha tenuto sotto scacco moglie e figli, sequestrando i piccoli e minacciando di ucciderli. Drammatici momenti di paura seguiti da una lunga trattativa con i carabinieri intervenuti subito sul posto dopo che l’uomo, anche sotto l’effetto dell’alcol, ha cominciato a dare in escandescenza e a minacciare la ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 aprile 2021) Serata di terrore, quella di ieri sera ad. Dove un 44enne, detenuto ai domiciliari, ubriaco e fuori di sé,piccoli in casa edicon unda. Sono stati interminabili attimi di paura, quelli vissuti nella giornata di Pasqua ad, cittadina alle porte di. Un 44enneno ha tenuto sotto scacco moglie endo i piccoli endo di. Drammatici momenti di paura seguiti da una lunga trattativa con i carabinieri intervenuti subito sul posto dopo che l’uomo, anche sotto l’effetto dell’alcol, ha cominciato a dare in escandescenza e are la ...

