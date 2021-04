“Over the Bridge”: l’A.I. che “scrive” canzoni (Di lunedì 5 aprile 2021) Over the Bridge, un’organizzazione senza scopo di lucro con sede in Canada, ha utilizzato un software dotato di intelligenza artificiale per scrivere canzoni. Cos’è Over the Bridge? Sul dominio internet dell’organizzazione (https://OvertheBridge.org) si legge: “Over the Bridge è un’ancora di salvezza per il successo a lungo termine dell’industria musicale. Usando l’industria musicale come canale, OTB assiste i membri del settore che sono più vulnerabili. OTB comprende che la salute mentale e la dipendenza possono colpire chiunque, e in particolare coloro che dedicano la loro vita alla musica. OTB consente alle persone nella musica di cercare e ricevere aiuto durante i periodi difficili e di sostenere non solo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 5 aprile 2021)the, un’organizzazione senza scopo di lucro con sede in Canada, ha utilizzato un software dotato di intelligenza artificiale perre. Cos’èthe? Sul dominio internet dell’organizzazione (https://the.org) si legge: “theè un’ancora di salvezza per il successo a lungo termine dell’industria musicale. Usando l’industria musicale come canale, OTB assiste i membri del settore che sono più vulnerabili. OTB comprende che la salute mentale e la dipendenza possono colpire chiunque, e in particolare coloro che dedicano la loro vita alla musica. OTB consente alle persone nella musica di cercare e ricevere aiuto durante i periodi difficili e di sostenere non solo ...

