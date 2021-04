Mantova, 32enne arrestato per maltrattamenti sulla compagna e il figlio (Di lunedì 5 aprile 2021) Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Mantova per episodi di maltrattamenti contro la convivente e il figlio piccolo. Mantova – Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Mantova per episodi di maltrattamenti contro la conviventi e il figlio piccolo. Come riportato da La Repubblica, il blitz degli inquirenti è scattato al termine di una lunga indagine condotta dai carabinieri dopo la denuncia della donna. La segnalazione, infatti, ha fatto scattare la procedura del codice rosso. Il fermato è stato arrestato e portato in carcere a Mantova. Nei prossimi giorni sarà ascoltato dagli inquirenti per cercare di ricostruire meglio quanto succedeva in quella casa. I ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 5 aprile 2021) Un uomo di 32 anni è statoper episodi dicontro la convivente e ilpiccolo.– Un uomo di 32 anni è statoper episodi dicontro la conviventi e ilpiccolo. Come riportato da La Repubblica, il blitz degli inquirenti è scattato al termine di una lunga indagine condotta dai carabinieri dopo la denuncia della donna. La segnalazione, infatti, ha fatto scattare la procedura del codice rosso. Il fermato è statoe portato in carcere a. Nei prossimi giorni sarà ascoltato dagli inquirenti per cercare di ricostruire meglio quanto succedeva in quella casa. I ...

