Isola, l'ex gieffino contro l'ex conduttrice de La prova del cuoco (Di lunedì 5 aprile 2021) Nel corso della settima puntata de L'Isola dei famosi si è assistito ad un piccolo scontro tra Elisa Isoardi e Tommaso Zorzi. Ecco cosa è successo. L’Isola dei famosi, Zorzi a Elisa Isoardi: “Tanto è vero che l’ho vinto” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 5 aprile 2021) Nel corso della settima puntata de L'dei famosi si è assistito ad un piccolo stra Elisa Isoardi e Tommaso Zorzi. Ecco cosa è successo. L’dei famosi, Zorzi a Elisa Isoardi: “Tanto è vero che l’ho vinto” su Notizie.it.

Advertising

vedovaanera : tweet da pesantona ma st'isola sta diventando un gf 2.0 e sì è colpa dell'opinionista ex gieffino e di ciò che dice… - Novella_2000 : Non solo Valeria Marini: su L’isola dei famosi spagnola approda anche un altro gieffino? - gd_miky : RT @davidemaggio: @Martina23027506 Tesoro (cit.??), ti faccio una confidenza ma non dirlo a nessuno. Quando mi proposero di fare l’#Isola il… - cer_marco : RT @davidemaggio: @Martina23027506 Tesoro (cit.??), ti faccio una confidenza ma non dirlo a nessuno. Quando mi proposero di fare l’#Isola il… - LorenaCard2 : RT @davidemaggio: @Martina23027506 Tesoro (cit.??), ti faccio una confidenza ma non dirlo a nessuno. Quando mi proposero di fare l’#Isola il… -