Il 12enne che spara a un uomo a Montichiari perchè glielo chiede lo zio (Di lunedì 5 aprile 2021) Un 27enne è stato fermato dai carabinieri di Desenzano sul Garda ritenuto il mandante dell’agguato di venerdì sera a Chiarini di Montichiari. L’indiziato avrebbe dato una pistola a un 12enne, suo nipote, incaricandolo di colpire un uomo di 31 anni, ora ricoverato in ospedale in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Il 12enne che spara a un uomo a Montichiari perchè glielo chiede un parente L’agguato è avvenuto venerdì sera in via di Santa Scolastica. Ora il ragazzino di 12 anni e il 27enne mandante dovranno rispondere delle accuse di concorso in tentato omicidio, ricettazione e detenzione illegale di arma clandestina, ma per la sua età il minore non è comunque imputabile. Il Giornale di Brescia racconta qualche ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Un 27enne è stato fermato dai carabinieri di Desenzano sul Garda ritenuto il mandante dell’agguato di venerdì sera a Chiarini di. L’indiziato avrebbe dato una pistola a un, suo nipote, incaricandolo di colpire undi 31 anni, ora ricoverato in ospedale in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Ilchea unun parente L’agguato è avvenuto venerdì sera in via di Santa Scolastica. Ora il ragazzino di 12 anni e il 27enne mandante dovranno rispondere delle accuse di concorso in tentato omicidio, ricettazione e detenzione illegale di arma clandestina, ma per la sua età il minore non è comunque imputabile. Il Giornale di Brescia racconta qualche ...

