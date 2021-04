Giuly: “Neymar come Ronaldinho. Ha tutto per essere il migliore ma non si impegna per diventarlo” (Di lunedì 5 aprile 2021) Neymar può crescere ancora, e pure tanto. Questa in sintesi l'opinione di Ludovic Giuly, storico ex calciatore francese con un passato con le maglie anche di Monaco, Psg e Barcellona. Parlando ai microfoni di Telefoot, l'ex giocatore ha commentato la carriera del brasiliano sbilanciandosi con un paragone piuttosto importante ma, allo stesso tempo, davvero critico.Giuly: "Neymar come Ronaldinho. Non si impegna per essere il migliore"caption id="attachment 1117153" align="alignnone" width="281" Ludovic Giuly (getty images)/caption"Metto a confronto Ronaldinho e Neymar a livello di carriera", ha esordito Giuly. "Hanno tutto per essere i ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 5 aprile 2021)può crescere ancora, e pure tanto. Questa in sintesi l'opinione di Ludovic, storico ex calciatore francese con un passato con le maglie anche di Monaco, Psg e Barcellona. Parlando ai microfoni di Telefoot, l'ex giocatore ha commentato la carriera del brasiliano sbilanciandosi con un paragone piuttosto importante ma, allo stesso tempo, davvero critico.: ". Non siperil"caption id="attachment 1117153" align="alignnone" width="281" Ludovic(getty images)/caption"Metto a confrontoa livello di carriera", ha esordito. "Hannoperi ...

