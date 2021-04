Dopo Di Maio, in Libia arriva Draghi per gli investimenti italiani (Di lunedì 5 aprile 2021) Sarà una visita di poche ore, ma il viaggio di Mario Draghi in Libia ha una valenza simbolica estremamente rilevante. Perché è la prima del premier in presenza all’estero. Perché arriva Dopo due viaggi di Luigi Di Maio, il 21 e 25 marzo, che hanno creato le basi politiche, con il sostegno italiano al Governo di unità nazionale sotto egida Onu guidato da Abdul Hamid Dbeibah. Perché dalla stabilizzazione della Libia passa il futuro del Mediterraneo e l’Italia vuole contare in modo rilevante con le sue imprese - Eni, Salini Impregilo, Enav tra le altre - nella ricostruzione del Paese devastato da anni di guerra. L’aeroporto internazionale di Tripoli, l’autostrada della pace, le infrastrutture energetiche, anche in un’ottica di transizione energetica. Sono diversi i progetti in ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 aprile 2021) Sarà una visita di poche ore, ma il viaggio di Marioinha una valenza simbolica estremamente rilevante. Perché è la prima del premier in presenza all’estero. Perchédue viaggi di Luigi Di, il 21 e 25 marzo, che hanno creato le basi politiche, con il sostegno italiano al Governo di unità nazionale sotto egida Onu guidato da Abdul Hamid Dbeibah. Perché dalla stabilizzazione dellapassa il futuro del Mediterraneo e l’Italia vuole contare in modo rilevante con le sue imprese - Eni, Salini Impregilo, Enav tra le altre - nella ricostruzione del Paese devastato da anni di guerra. L’aeroporto internazionale di Tripoli, l’autostrada della pace, le infrastrutture energetiche, anche in un’ottica di transizione energetica. Sono diversi i progetti in ...

