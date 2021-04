Covid Abruzzo | oggi 19 contagi e 4 morti | bollettino 5 aprile

(Di lunedì 5 aprile 2021) Insono 19 ida coronavirus, 5, secondo i dati deldella regione. I nuovi positivi, di età compresa tra 32 e 82 anni, sono stati individuati su 27 tamponi molecolari e 16 test antigenici. Da ieri, registrati altri 4. Sono 596 i pazienti ricoverati in area medica (+11), 70 le persone ricoverate in terapia intensiva (+1). Infine, 10.050 i cittadini in isolamento domiciliare (-24). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

In Abruzzo sono 19 i contagi da coronavirus oggi, 5 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. I nuovi positivi, di età compresa tra 32 e 82 anni, sono stati individuati su 27 tamponi molecolari e 16 test antigenici. Da ieri, registrati altri 4 morti.