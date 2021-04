Vangelo del giorno | Giovanni 20 | 1-9 – Audio e commento Papa Francesco

(Di domenica 4 aprile 2021) Lo spunto deldel4 Aprile 2021, Domenica: “Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!”. Domenica di Pasqua – Risurrezione del Signore – Anno B Dalsecondo20,1-9 Il primodella settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Pontifex_it : L'annuncio del Vangelo non riceve la sua efficacia dalle nostre parole eloquenti, ma dalla forza della Croce (1 Cor…

...come raccontato neldi Giovanni. Mirabile, qui, la descrizione che ne fa Giotto nella Cappella degli Scrovegni (fig. 29), ma anche la sensualità appena trattenuta che prorompe dai dipinti...L'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia , ha spiegato che ' La Sindone è specchio. Unche non è solo dolore e sofferenza' , esperienze che anche Gesù ha vissuto ma è ' ...Papa Francesco ha celebrato la Veglia pasquale all’altare della cattedra. “Andare in Galilea” significa potere “ricominciare sempre”. “E in questi mesi bui di pandemia sentiamo il ...L'emergenza Coronavirus al centro del messaggio pasquale del vescovo della diocesi Fabriano-Matelica, mons. Francesco Massara ...