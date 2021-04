Vaccini: primo lotto di 101.250 dosi di Sputnik V in Libia (Di domenica 4 aprile 2021) Un lotto di 101.250 dosi di vaccino russo Sputnik V è arrivato oggi in Libia all'aeroporto di Tripoli Mitiga. Si tratta del primi carico di Vaccini anticovid a giungere nel paese nordafricano. Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 4 aprile 2021) Undi 101.250di vaccino russoV è arrivato oggi inall'aeroporto di Tripoli Mitiga. Si tratta del primi carico dianticovid a giungere nel paese nordafricano. Lo ha ...

