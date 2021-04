Un Papeete bis per Matteo Salvini? Il Capitano può lasciare presto il governo Draghi presto, prestissimo. Per fermare l’emorragia di voti nei sondaggi e la crescita di Giorgia Meloni (Di domenica 4 aprile 2021) Un Papeete bis per Matteo Salvini? L’indiscrezione viene da Dagospia e vorrebbe il segretario della Lega pronto a lasciare il governo Draghi per puntare alle elezioni anticipate. Secondo il sito di rumors e indiscrezioni il Capitano ha intenzione di muoversi perché vede che i sondaggi politici danno il Carroccio in piena crisi a causa dell’appoggio all’esecutivo. Mentre la sua maggior concorrente, Giorgia Meloni, vola. Fratelli d’Italia infatti continua a guadagnare voti nelle rilevazioni campionarie. E in molti casi ne guadagna più o meno quelli che perde la Lega. Ce n’è abbastanza per capire che la partecipazione del Carroccio al governo Draghi, voluta dai ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 4 aprile 2021) Unbis per? L’indiscrezione viene da Dagospia e vorrebbe il segretario della Lega pronto ailper puntare alle elezioni anticipate. Secondo il sito di rumors e indiscrezioni ilha intenzione di muoversi perché vede che ipolitici danno il Carroccio in piena crisi a causa dell’appoggio all’esecutivo. Mentre la sua maggior concorrente,, vola. Fratelli d’Italia infatti continua a guadagnarenelle rilevazioni campionarie. E in molti casi ne guadagna più o meno quelli che perde la Lega. Ce n’è abbastanza per capire che la partecipazione del Carroccio al, voluta dai ...

