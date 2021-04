Schiranna | hub al via col battesimo di Guerini

(Di domenica 4 aprile 2021) di Lorenzo Crespi Il centro vaccinale dellaè operativo. L'hub allestito in piazzale Roma ha iniziato ieri la sua attività, con le vaccinazioni dei primi over 80. A tenere ala ...

Tra la Schiranna e l'hub di Rancio Valcuvia riceveranno il vaccino in totale circa 300mila persone. A somministrare le dosi sarà il personale di Asst Sette Laghi con il supporto dei medici di medicina generale. Il centro è stato inaugurato sabato 2 aprile assieme al ministro della Difesa Lorenzo Guerini e al coordinatore del piano vaccinale di Regione Lombardia, Guido Bertolaso. Sono stati più di 1100 i cittadini che hanno ricevuto il vaccino nella prima giornata di attivazione dell'hub della Schiranna.