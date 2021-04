Roma: attaccanti a secco (Di domenica 4 aprile 2021) Con il pareggio per 2-2 di ieri sul prato del Mapei stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo la Roma si è allontanata sempre dipiù dal piazzamento in zona Champions League. Tra i tanti problemi, approccio alla gara, fase difensiva e mentalità la Roma sta scoprendo di averne un altro. I suoi attaccanti sono a secco da 9 giornate e la coppia Dzeko-Mayoral è la meno prolifica tra quelle delle prime 7 in classifica della serie A. Un problema non di poco conto per Mr. Fonseca che giovedì sarà alle prese con i quarti di finale di Europa League che vedranno la Roma affrontare l’Ajax. Il portoghese può contare però sulla verve realizzativa dei suoi bomber in campo Europeo. Infatti il problema di prolificità degli attaccanti giallorossi è circoscritto al campionato. Paradossalmente Borja ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 4 aprile 2021) Con il pareggio per 2-2 di ieri sul prato del Mapei stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo lasi è allontanata sempre dipiù dal piazzamento in zona Champions League. Tra i tanti problemi, approccio alla gara, fase difensiva e mentalità lasta scoprendo di averne un altro. I suoisono ada 9 giornate e la coppia Dzeko-Mayoral è la meno prolifica tra quelle delle prime 7 in classifica della serie A. Un problema non di poco conto per Mr. Fonseca che giovedì sarà alle prese con i quarti di finale di Europa League che vedranno laaffrontare l’Ajax. Il portoghese può contare però sulla verve realizzativa dei suoi bomber in campo Europeo. Infatti il problema di prolificità degligiallorossi è circoscritto al campionato. Paradossalmente Borja ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma attaccanti Roma, flop attacco: un gol in nove partite. Unica big senza bomber Il settimo posto si spiega dai numeri della Roma in questo girone di ritorno. Un solo gol degli attaccanti nelle ultime nove partite , quello di Pedro contro l'Udinese (sette partite fa) quando il ...

Una barca nel mare in tempesta ... con l'unica eccezione rappresentata dalla Roma, fermata sul pareggio in casa del Sassuolo. Le ...nella quale verso la metà degli anni novanta finirono risucchiati alcuni tra i più forti attaccanti di ...

Luca Zingaretti furioso: "La Roma andrebbe presa a schiaffoni!" Corriere dello Sport.it GUARDIOLA, Haaland? City non può più permetterselo (ANSA) - ROMA, 02 APR - Il Manchester City si sfila dalla corsa a ... del calcio - ha detto Guardiola - è molto probabile che non riusciremo a comprare un attaccante questa estate. A questi prezzi non ...

Sassuolo-Roma 2-2, le pagelle: Raspadori MVP con la fascia. El Shaarawy spento (RomaNews) Raspadori capitano del Sassuolo con la Roma. L'attaccante è il più giovane fra i 22 in campo. vedi letture. Curiosità in arrivo dal Mapei Stadium dove fra pochi minuti si giocherà la sfida ...

