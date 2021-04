MotoGP TV8 | orario gara in diretta | programma GP Doha in chiaro

(Di domenica 4 aprile 2021) Pasqua all’insegna dei motori. Oggi domenica 4 aprile (ore 19.00) si disputa il GP di2021, seconda tappa del Mondiale. Si preannuncia unarovente sul circuito di Losail, dove si è già corso il GP del Qatar la scorsa settimana. Ne vedremo davvero delle belle perché molti piloti sembrano essere vicini tra loro e pronti a regalare spettacolo con una battaglia estremamente serrata. Guarda in streaming live il GP disu DAZN Gli appassionati potranno gustarsi il GP diintv, gratis e in, su TV8. Un bel regalo dentro all’uovo di Pasqua per tutti amanti della, pronti a divertirsi con questa, seguendola in tempo reale sul canel 8 del telecomando. Sarà anche inmolto ...

Da segnalare lo "Split Screen" che consente ai telespettatori di assistere ad entrambi gli eventi in contemporanea, mentre al termine della MotoGp sul canale Sky Sport Uno subentra il tennis. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l'appuntamento con la gara del Gp Doha 2021 della MotoGP sarà questa volta in tempo reale su TV8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi. Il peggior risultato in qualifica in carriera per Valentino Rossi (Diretta Sky Sport, DAZN e in chiaro TV8) e la pole a sorpresa per l'esordiente Jorge Martin su Ducati Pramac.