Masters 1000 Miami 2021: Sinner cede a Hurkacz in finale, ma il futuro è roseo (Di domenica 4 aprile 2021) Hubert Hurkacz ha conquistato il Masters 1000 di Miami 2021, superando l’amico e avversario Jannik Sinner, anch’egli meritevole di lodi per lo straordinario percorso compiuto. Hurkacz ha affrontato l’opponente in campo, ma anche la mole di pressioni che avrebbero potuto attanagliare il suo talento, il quale però ha avuto la meglio. La mentalità vincente del polacco ha sorpreso tutto il mondo, da addetti ai lavori ad appassionati, sino ai tennisti professionisti stessi. Il “non sei umano” di Aleksandr Bublik probabilmente risuona attualmente nella mente di Sinner, significativo dopo una sconfitta dettata probabilmente dal fattore mentale, inaspettatamente carente. Sinner non è semplicemente uno dei migliori prospetti di cui il mondo ... Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021) Hubertha conquistato ildi, superando l’amico e avversario Jannik, anch’egli meritevole di lodi per lo straordinario percorso compiuto.ha affrontato l’opponente in campo, ma anche la mole di pressioni che avrebbero potuto attanagliare il suo talento, il quale però ha avuto la meglio. La mentalità vincente del polacco ha sorpreso tutto il mondo, da addetti ai lavori ad appassionati, sino ai tennisti professionisti stessi. Il “non sei umano” di Aleksandr Bublik probabilmente risuona attualmente nella mente di, significativo dopo una sconfitta dettata probabilmente dal fattore mentale, inaspettatamente carente.non è semplicemente uno dei migliori prospetti di cui il mondo ...

Advertising

Eurosport_IT : NON STIAMO SOGNANDOOOOOOO ?? Jannik Sinner a soli 19 anni batte Bautista Agut (5-7 6-4 6-4) e conquista la sua prim… - chetempochefa : Complimenti a Jannik #Sinner, che a soli 19 anni batte Bautista Agut e conquista la sua prima finale in un Masters… - WeAreTennisITA : Jannik #Sinner vince! Il secondo italiano di sempre in una finale Masters 1000. - zazoomblog : Sinner - Hurkacz 0-1 (6-7; 4-5) diretta finale Masters 1000: Jannick impedisce a Hurkacz di aggiudicarsi il game de… - ACortellazzoJr : RT @Eurosport_IT: Non era il finale che sognavamo ma sei stato grande Jannik! ?? A Miami vince meritatamente il polacco Hurkacz che batte S… -