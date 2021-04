Marani | «Scudetto? È partito il Conte alla rovescia | Juve dispersa»

(Di domenica 4 aprile 2021) Matteosulle pagine di Tuttosport ha commentato la 29ª giornata di Serie A dando ampio risaltovittoria dell’Inter Matteoha commentato sulle pagine di Tuttosport l’ultima giornata di campionato, dando ampio risaltovittoria dell’Inter contro il Bologna. «A tre quarti di campionato, l’Inter ha in tasca tre quarti di. Più 8 sul Milan, con la gara da recuperare contro il Sassuolo, e più 12 sulla, ormai. Da dieci anni i nerazzurri non vivevano una Pasqua così bella. Argare i meriti dell’Inter – enormi visti i 9 successi di fila – ci sono i demeriti della concorrenza. Più si annuncia la reazione delle inseguitrici, più la sola affamata risulta la squadra di. È curioso che proprio ...

Fcinternews.it

